Ковальчук: ум и воля российских ученых сохраняют нашу страну великой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сейчас россияне живут в современном суверенном государстве.

Россию сохраняют великой ум и воля отечественных ученых, а также понимание целей государства представителями власти. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, отвечая на вопрос «Известий».

По его словам, именно благодаря правильным решениям, которые принял несколько десятилетий назад президент РФ Владимир Путин, граждане нашей страны живут в суверенном государстве.

«Сегодня нашим президентом были опять приняты главные и правильные решения — он усилил и модернизировал ядерную триаду, и сегодня нет желающих попробовать ее на себе», — сказал он.

Ковальчук отметил, что создать атомное оружие почти никому не под силу. Кроме того, практически ни у какой страны нет мощной геологии, горнодобывающей и обогатительной промышленности, машиностроения, а также глубинных корней науки.

Он также уточнил, что в свое время, благодаря опыту американцев, СССР смог сократить сроки создания атомной бомбы, а дальнейшая работа советских ученых привела к созданию первой в мире водородной бомбы.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук посетил открытие передвижной выставки «Наука Великой Победы», которая проходит в Великом Новгороде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ковальчук стал советником главы Роскосмоса по «Космическому атому». Он будет заниматься вопросами развития проекта.