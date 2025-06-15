Посадили? Куда пропал экс-участник «Дома-2» Захар Саленко

Фото: Instagram*/zaxarsalenko

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Ранее мужчина потерял 30 миллионов рублей чужих средств на инвестициях.

Экс-участника телепроекта «Дом-2» Захара Саленко посадили на 12 лет за мошенничество. Об этом в своем личном блоге рассказал его коллега по шоу Иван Барзиков.

«Захару дали 12 лет», — лаконично прокомментировал он.

Осенью прошлого года Саленко пропал из публичного пространства, из-за чего его подписчики забеспокоились. Как выяснилось, выпускника «Дома-2» задержали по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, он был замешан в деятельности финансовых пирамид.

Год назад Саленко выложил видео в свой блог и рассказал, что он потерял 30 миллионов рублей на инвестициях. Загвоздка в том, что деньги были не его.

«Мне сообщили, что человек, которому я доверял, как себе, вывел все деньги и исчез. Было бы все не так критично, если бы это были мои деньги. Я потерял целый инвестиционный капитал людей, которые мне доверяли», — поделился Саленко.

Инвесторы, по словам горе-финансиста, названивали ему по поводу своих вложений. Он попросил отсрочку в два месяца, в течение которых должен был выплатить все долги. В числе пострадавших лиц были и коллеги по телепроекту, которые своих денег больше так и не увидели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев** включен в реестр иноагентов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — Признан иноагентом на территории Российской Федерации.