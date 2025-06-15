Просто удобно или страшно уходить? Психолог о кризисе середины жизни в браке

Фото, видео: Личный архив Елены Коэн; 5-tv.ru

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Специалист рассказала о его причинах и способах борьбы с ним.

Порой в долгих отношениях возникает чувство пустоты, напряжения или холода. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что в рутине с партнером ничего не изменилось. Такое явление называется кризисом середины жизни в браке.

Человеку в такой ситуации обычно видятся два пути: либо уйти от второй половинки и все разрушить, либо терпеть вопреки своему комфорту. В беседе с 5-tv.ru психолог-консультант Елена Коэн рассказала, как сохранить отношения и не навредить себе.

С чего начинается кризис?

По словам эксперта, кризис середины жизни в браке начинается со странных мыслей, которые посещают вашу голову. Например, вы можете спрашивать к себя следующее:

«А я вообще еще живу? Или просто существую?»;

«Это вся моя жизнь?»;

«Я люблю этого человека? Или просто удобно? Или страшно уходить?».

«Сначала вы просто раздражаетесь из-за того, как партнер жует. Потом перестаете хотеть секса. Потом уходит легкость. Появляется дистанция. И вы не понимаете: это я схожу с ума… или это правда все?» — рассказал психолог о первых признаках появления кризиса.

Почему он вообще появляется?

Как отмечает Коэн, когда людям кажется, что в отношениях все плохо, у них появляется желание либо закончить отношения, либо остаться в выжидающей позиции, что называется «авось пронесет». Однако такой кризис является показателем, что брак требует обновлений.

«Это и есть кризис — когда как прежде не будет, и как по-старому уже не работает. Вы изменились. Партнер изменился. Жизнь изменилась. А отношения нет. Знаете, этот кризис очень часто связан не с тем, что между вами все кончено, а с тем, что вы перестали быть друг для друга живыми. Вы перестали рассказывать ему о своих страхах. Он давно не спрашивает, что вы на самом деле чувствуете. Вы общаетесь, но не говорите. Вы рядом, но не вместе», — объяснила специалист.

Именно в этой точке отношений появляются страхи и сомнения, что вы уже упустили лучшие годы своей жизни. А если вы протерпите так еще лет 20, то точно будет поздно что-то менять.

Что с этим делать?

Коэн рекомендует не разрушать отношения, а остановиться и задать себе вопросы:

«Кто я сейчас?»;

«Чего я хочу?»;

«Что убивает наши отношения?»;

«А что я все еще люблю в этом человеке?»

По словам психолога, выйти на диалог с собой очень непросто. Ведь для ответа на эти вопросы нужно быть в контакте со своим «я». Например, семейная женщина лет 40 может легко растеряться, пытаясь найти нужный отклик внутри.

«Ты столько лет была „для всех“, а теперь не знаешь, кто ты, если не мама, не жена, не организатор всего на свете. И именно в этом месте начинается путь обратно к себе. А если повезет и друг к другу», — дала Коэн совет о бережном обращении к себе.

Когда это может помочь?

Психолог рассказал, что такая методика подходит не для всех. Например, если в паре оба понимаю, что в браке идет что-то не так, тогда есть шанс на то, чтобы остаться вместе.

«Иногда после такого кризиса люди впервые в жизни начинают говорить по-настоящему. Не только о том, кто забрал детей или не купил молоко. А о важном: о том, чего не хватает. О том, что страшно. О том, что умерло. И о том, что, может быть, еще живо. Это разговоры не на кухне, это разговоры на грани. Но именно они могут вернуть настоящее», — поделилась Коэн.

Не обесценивайте

По словам эксперта, если в этой ситуации вы увидели себя, то совершенно точно не стоит обесценивать свои чувства. Кризис середины жизни в браке — вещь распространенная и серьезная. Находясь в нем, важно понять, что вы хотите от себя и партнера. Для этого постарайтесь наладить диалог в вашей семье.

«Ведь именно из этих честных, неловких, уязвимых разговоров начинается настоящая близость. И возможно, вы удивитесь, сколько тепла еще можно вернуть если перестать молчать. Вы заслуживаете отношений, где можно быть собой. Где вас видят. Слышат. Чувствуют. И это возможно. Даже если сейчас кажется, что поздно», — в заключении добавила психолог.

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