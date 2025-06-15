«Я еще в начале пути»: Басков не считает себя настоящим артистом

Басков: артист становится настоящим только после сорока лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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По его мнению, будущий большой певец сперва должен почувствовать атмосферу работы.

Артист формируется не в юности, а только после сорока лет. Таким мнением с 5-tv.ru поделился народный артист РФ Николай Басков на праздновании Дня России на Красной площади.

«Жизнь сама корректирует определенные моменты. Артист меняется, что-то происходит в его жизни: новые какие-то ступени, какие-то грани», — рассказал Басков, размышляя о смене репертуара и подхода к профессии.

Он подчеркнул, что путь к подлинному мастерству приходит с опытом и временем.

«Я понимаю, что я еще на самом деле в начале пути. Потому что артист по сути формируется где-то после сорока. Потому что надо потоптать сцену, надо поездить по гастролям и впитать в себя это чувство атмосферы работы», — поделился своим мнением певец.

Басков также отметил, что сегодня на его плечах больше ответственности — и творческой, и человеческой:

«В том году — Орден Почета. Поэтому я буду стараться не подвести то доверие, которое оказывают не только мои зрители, но и люди, которые меня окружают», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басков платит 300 тысяч за наблюдение за бабочками.