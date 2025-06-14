«У него обострение»: друг оперного певца Григора Вернера объяснил его поведение

Фото, видео: Instagram*/grigorverner; © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Поступки артиста якобы не имеют ничего общего с его человеческими качествами.

У солиста Мариинского театра Григора Вернера, который напал на съемочную группу телеканала «78», случилось обострение заболевания. Именно это обстоятельство является причиной его неадекватного поведения, рассказал 5-tv.ru товарищ Григора, джазовый пианист Андрей Кондаков.

«Я думаю, что у него сейчас обострение заболевания. Он недавно проходил курс лечения в клинике неврозов. Думаю, с этим связано. Это сбой по здоровью», — рассказал Кондаков.

По его словам, действия Григора никак не связаны с его личностными качествами. Подобное поведение якобы не свойственно артисту, однако в настоящий момент он страдает от проблем со здоровьем.

Кондаков рассказал, что Вернер на протяжении двух месяцев был «выключен» — не выступал в театре и не выходил на связь. Как раз в этот период он, вероятно, проходил лечение.

«А сейчас появился и мы с ним общались недавно», — добавил пианист.

Он также отметил, что в труппе Мариинского театра все с пониманием отнеслись к состоянию Вернера. То, что происходит сейчас, удивляет окружение Григора.

«Я сам обеспокоен очень и хочу понять, что там произошло. И я думаю, что надо, во-первых, найти его и связаться с медиками, которые с ним были в контакте последнее время», — сказал Кондаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что оперный певец Вернер напал на журналистов телеканала «78» после дебоша в такси.

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