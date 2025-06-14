«Чуть не плачу от счастья»: когда Айза родит третьего ребенка?

Блогер Айза: в свои 40 лет я могу еще раз стать мамой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; Instagram*/aizalovesam; 5-tv.ru

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От двух предыдущих браков у нее есть сыновья Сами и Элвис.

Врачи пообещали блогеру Айзе-Лилуне Ай, что в свои 40 лет она сможет подарить возлюбленному Степану Кузьменко ребенка. Об этом телеведущая сообщила в своем личном блоге.

Сначала блогер заинтриговала подписчиков своим походом к гинекологу. Она объяснила, что хочет проверить свое женское здоровье, ведь планирует снова стать мамой. Да не один раз, а несколько! Айза попросила поклонников помолиться за благополучие ее репродуктивной системы. А затем она вышла на связь уже после приема у врача.

«Девочки, я сейчас у гинеколога и чуть не плачу от счастья. Нет! Я не беременна, но в свои 40 все еще могу быть мамой! У меня все очень хорошо. И я просто сдерживаю слезы радости!» — поделилась она.

Пользователи сети поддержали ее и выразили надежду на то, что бы мечта Айзы сбылась. Блогер хочет родить долгожданную дочку.

Айза была замужем за рэпером Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, с 2008 по 2014 год. От этого брака у блогера есть 15-летний сын Сами. От второго мужа бизнесмена Дмитрия Анохина в 2016 году Айза родила сына Элвиса. Затем около полугода девушка встречалась с певцом Олегом Майами. В декабре 2024 года стало известно об ее отношениях с нефтяником Степаном Кузьменко, который на 10 лет младше избранницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза похвасталась успехами детей в школе на Бали.

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