«Я настоящий муж»: Джастин Бибер опроверг слухи о расставании с женой

Фото: www.globallookpress.com/Jason Pohuski / Bmr

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Артист сильно повздорил с журналистами, которые застали его на пляже.

Певец Джастин Бибер опроверг слухи о расставании со своей женой, моделью Хейли Бибер. Он также поссорился с папарацци, которые застали его на пляже. Видео распространилось в социальных сетях.

Конфликт Бибера с журналистами продлился 11 минут. Артист кричал на них, совершенно не стесняясь в выражениях.

«Я настоящий отец, настоящий муж, настоящий мужчина, так что не провоцируйте меня. Я не знаю, кто вам платит. Вы вырываете слова из контекста, чтобы выставить меня плохим человеком. Я люблю свою жену, я люблю свою семью», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что женатый Джастин Бибер признался в любви 17-летней актрисе. Для пользователей Сети этот жест стал демонстрацией неуважения и пренебрежения к супруге. Ситуация вызвала резонанс также потому, что Ариана Гринблатт — девушка, под фото которой Бибер написал «Я люблю тебя» — очень похожа на бывшую возлюбленную Джастина, певицу Селену Гомес.

Джастин и Селена расстались в 2012 году. Спустя некоторое время певец завязал роман с модель Хейли Болдуин, однако вскоре разорвал с ней отношения и неоднократно пытался восстановить связь с Гомес. Окончательно они расстались лишь в 2018 году. В сентябре того же года Бибер женился на Болдуин.