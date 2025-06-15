«Самый красивый и самый умный»: Ваенга рассказала о воспитании сына

Елена Ваенга: ребенок не должен считать себя самым красивым и умным

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению певицы, ребенка не стоит с детства убеждать в его исключительности.

Ребенка не нужно воспитывать так, чтобы он считал себя самым красивым и умным. По крайней мере, так не делает певица Елена Ваенга — об этом она рассказала 5-tv.ru на праздновании Дня России на Красной площади.

Артистка поделилась мнением о том, что заявлять о своей исключительности неприлично. Тенденция на «принятие себя», популярная среди зумеров, Ваенгу не впечатлила.

«Я не отношусь к этому поколению. Мой ребенок, ему 13 лет. Это зумер?» — поинтересовалась она.

Ваенга рассказала, что воспитывает своего ребенка так, чтобы он не считал себя лучше остальных. Или, как минимум, не озвучивал это вслух.

«Я воспитываю его так, чтобы он не считал, что он самый красивый и самый умный. Он может так думать, но не говорить об этом вслух», — призналась артистка.

Ваенга объяснила, что не поступает с ребенком жестоко, напротив — часто хвалит его и растит в атмосфере, полной любви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ваенга призвала зумеров слушать «Любэ».