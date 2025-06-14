Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Юрист представляла интересы родственников погибшего мужа певицы — Яниса Тиммы.

Певицу Анна Седокову ждет сомнительное будущее и ей можно только посочувствовать. Об этом в шоу Елены Ханги заявила юрист Екатерина Гордон.

Речь в разговоре зашла о профессиональной карьере артистки.

«Я сочувствую, что она вообще выбрала такой путь. Вот в наших профессиях можно стариться. Мы другим ценны. А в некоторых профессиях ты как бы, в общем-то, старишься, теряя эту профессию. Это вот такая степень недолюбленности и поганого к себе отношения, что ты выбираешь такой путь. А когда грудь уже завянет? Ну вот что дальше?» — поделилась Гордон.

Ранее юрист представляла интересы родственников покойного баскетболиста Яниса Тиммы. Бывший муж Седоковой закончил жизнь самоубийством практически сразу после их расставания. Родственники латвийского спортсменя пытались привлечь Анну к ответственности. По словам Гордон, она не могла им дать того, что они от нее хотели.

«По уголовной статье Анну преследовать смысла нет. Доведения до самоубийства там не будет, по моему мнению. Есть человеческое, и ее, вероятно, какая-то вина перед ним, потому что, так или иначе, приехал мальчик, отказавшийся от своей карьеры, вкладывавший в нее деньги, которые непонятно куда делись», — рассказала Екатерина.

В тот момент Гордон позволила себе достаточно резкие высказывания в адрес певицы. Сейчас юрист поменяла свою точку зрения. Екатерина объяснила, что тогда она сама была достаточно раненным человеком.

«Сейчас я ей больше сочувствую… Наверное, я должна оставить обиды, потому что Анна сама очень обиженный человек и, наверное, очень несчастный. <…> Она хитрый человек, но все равно несчастный глобально», — поделилась Гордон.

Янис Тимма был женат на Анне Седоковой с 2020 по 2024 год. В возрасте 32 лет он ушел из жизни. Это случилось через неделю после развода с певицей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что родственники Тиммы подают иск к Седоковой.