Американский рэпер Lil Pump отжигал всю ночь в элитном московском клубе

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lil Pump; Instagram*/lilpump; 5-tv.ru

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Артист считает Россию удивительной.

Американский рэпер Lil Pump провел ночь в московском клубе Secreet room— на главной площадке страны для фанатов R’n’B и хип-хопа. Об этом стало известно из сторис музыканта: судя по кадрам, ему все понравилось. Визит связан с большим концертом, который состоится 14 июня в «МТС Live Холле».

Газзи Фабио Гарсия, более известный как Lil Pump и автор хита Gucci Gang, прилетел в Москву в черной одежде, зеркальных очках и с банданой на голове. В аэропорту артист снимал видео, позировал для селфи и активно общался с фанатами. Один из его представителей признался: Lil Pump обожает Россию и считает ее удивительной.

Само шоу обещает быть масштабным. Изначально планировалось, что на сцене вместе с Lil Pump выступит и Offset — участник группы Migos и экс-супруг Карди Би. Но артист не смог добраться до Москвы из-за отмены рейсов — воздушное сообщение нарушилось на фоне конфликта между Ираном и Израилем.

Тем не менее, другие участники концерта уже в столице. SmokePurpp и Richie Wess прилетели заранее — до того, как небо над Ближним Востоком закрылось.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Offset просил экскурсию по Кремлю перед концертом в Москве.

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