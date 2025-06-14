«Предпринимают необходимые меры»: где сейчас уехавшие в Иран артисты Большого симфонического оркестра

Артистов Большого симфонического оркестра доставили из Исфахана в Тегеран

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Они расположились в отеле, но границы страны все не пересекли.

Артистов Большого симфонического оркестра, которые находятся в Иране на гастролях, доставили из Исфахана в Тегеран. Их разместили в отеле, сообщил пресс-секретарь Минкультуры РФ Евгений Маруськин.

«Российские дипломаты в Иране предпринимают все необходимые меры по эвакуации», — сказал он.

Ситуация находится на личном контроле министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Прочих граждан РФ эвакуировали через пограничный путь «Астара», этот факт подтвердили местные СМИ.

Артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского принимали участие в программе Дней российской культуры в Иране.

Российский оркестр должен был выступить в Тегеране и Исфахане. В исламскую республику отправились лауреаты Международного конкурса имени Чайковского — скрипач Гайк Казазян, виолончелист Иван Сендецкий и оперный певец Игорь Морозов.

Оркестр должен был исполнить произведения таких композиторов, как Михаил Иванович Глинка, Милий Алексеевич Балакирев и Петр Ильич Чайковский. Один концерт музыканты дать все же успели — на торжественном открытии Фестиваля российской культуры в Тегеране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атак Израиля пострадал иранский ядерный объект.