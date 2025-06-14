«Дорвалась до чужих денег»: молодой жене Петросяна жестко прилетело от юриста

Фото: Instagram*/bruhunova

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Татьяна Брухунова ранее пристыдила девушек за «паленные» вещи.

Пятая жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не может указывать российским женщинам — носить им брендовые или «паленные» вещи. Такое мнение высказала юрист Екатерина Гордон в шоу Елены Ханги.

По ее словам, мнение Брухуновой в этом вопросе учитывается, потому что свое богатство она нажила не сама, а всего лишь тратит деньги мужа.

«Я не очень понимаю, почему дорвавшийся до каких-то, чужих, скорее всего, средств человек учит российских женщин, что им можно делать, а что нет», — поделилась Гордон.

Юрист сказала, что Брухунова «3 в 1» — в ней сошлись пафос, высокомерие и лицемерие. Гордон без стеснений призналась, что среди ее одежды и обуви много подделок. Она рассказала, что выступает в музыкальном дуэте «ЗаVисть» с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Для концертов Екатерина старается выбирать исключительно недорогие туфли, чтобы в случае порчи их было не жалко выбросить.

«У меня нет старого дедушки, который мне денег отвалил, я на свои кровные покупаю. И что? И ты меня еще будешь понукать этим?» — добавила Гордон.

Екатерина отметила, что у каждого человека есть право носить то, что ему по карману, и не быть обсмеянным «экспертами». По ее словам, некоторые люди, которые улучшили свое финансовое состояние, порой теряют связь с реальным положением дел.

Татьяна Брухунова в январе этого года призвала девушек не позориться ношением «паленных» сумок. После этого многие медийные личности высказали свое негативное мнение по поводу пятой жены Петросяна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что супруги футболистов Алана Мамаева и Мария Погребняк высказались по поводу модного скандала. Они негодовали, почему Брухунова радуется, «выйдя замуж за дедушку».

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