Не усидели на стуле: туристы в Италии сломали музейный экспонат

Фото: www.globallookpress.com/Caroline Kreutzer

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В Палаццо Маффеи было выставлено кресло «Ван Гога».

Пара туристов сломала один из экспонатов музея Палаццо Маффеи в итальянской Вероне. Мужчина в погоне за памятной фотографией сел на кресло, а то не выдержало такой наглости и развалилось. Об этом сообщило РИА Новости.

В сеть попали кадры инцидента, где мужчина падает назад с ценного стула. А после осознания, что теперь они стали злоумышленниками, пара скрылась с места преступления.

Администрация музея опубликовала гневный пост в адрес провинившихся туристов, но сообщила, что кресло удалось отреставрировать.

«Делимся этим эпизодом не только ради репортажа, но и для начала реальной кампании по повышению осведомленности о ценности искусства и уважении, которое оно заслуживает», — поделились представители Паллацо Маффеи.

Но только информации о том, за чей счет был произведен ремонт и наказали ли горе посетителей, не разгласили.

Ценный экспонат выставлялся в рамках выставки работ итальянского художника Николы Боллы. Кресло полностью порыто сотнями кристаллов Сваровски, а также является копией картины «Стул Винсента» авторства Ван Гога.

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