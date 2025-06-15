«Невозможно привить»: Пресняков-младший высказался о патриотизме

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артист сравнил чувства к Родине с любовью к матери.

Патриотизм специально навязать людям невозможно. Таким мнением с 5-tv.ru поделился певец Владимир Пресняков-младший на праздновании Дня России на Красной площади.

«Патриотизм — это такое дело, которому специально не научишь. Любовь к Родине, как и к матери, невозможно привить», — высказался артист.

По его словам, он всегда рад молодежи, которая скандирует «Россия» на концертах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что народный артист РФ Стас Михайлов высказался о том, почему отношение к России в мире часто бывает неоднозначным. По его словам, дело — в самой сути русского народа. Певец отметил, что много путешествовал и видел разные страны, но Россия, по его мнению, особенная. Она не проходит мимо: у кого-то вызывает восхищение, у кого-то — раздражение. И причина, как считает Михайлов, в русской душе, которую за границей не могут до конца понять.

Артист добавил, что страх перед Россией не должен восприниматься как нечто плохое. Это, по его словам, скорее подтверждение силы и значимости страны.