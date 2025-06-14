Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены пленными

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В рамках процесса будут переданы раненные военнослужащие.

Между Россией и Украиной стартовали бессрочные санитарные обмены в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, стороны передают раненых.

Также, как сообщает Министерство обороны РФ, Россия вернула очередную группу военнослужащих, которые пребывали в плену на подконтрольных киевским режимом территориях.

Минобороны РФ; 5-tv.ru

Взамен Кремль передал плененных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). На данный момент, российские бойцы находятся в Белоруссии. Там им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Помощник президента России Владимир Мединский 11 июня сообщил о срочных «санитарных обменах», в рамках которых стороны должны передать друг другу тяжелораненых и тяжелобольных пленных.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона надеется на то, что Незалежная выполнит все договоренности, достигнутые в Стамбуле, по обмену пленными и передаче тел погибших.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия передала Украине 1200 тел погибших боевиков ВСУ. Однако в ответ Кремль не получил ни одного тела военнослужащих РФ.