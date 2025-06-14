Израиль заявил о расширении масштаба операции на территории Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews

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Советник премьер-министра страны Дмитрий Гендельман заявил о планах исламской республики по уничтожению еврейского государства.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштаб операции на территории Ирана, направленной против ядерной программы. Об этом сообщил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

«Удары наносятся по десяткам ключевых объектов, включая пусковые установки баллистических ракет, военные базы и стратегическую инфраструктуру, на основе точных разведданных», — написано в публикации.

Он заявил, что Иран «ведет планомерную деятельность, направленную на уничтожение еврейского государства» и открыто призывает к этому. Гендельман также добавил, что Израиль не позволит исламской республике приблизиться к созданию оружия массового поражения.

«Мы действуем решительно — во имя нашей безопасности и права на существование», — добавил советник офиса Биньямина Нетаньяху.

Обстановка в Израиле

Корреспондент «Известий» Никита Кулюхин побывал на месте прилета иранской ракеты в Ришон-ле-Цион. По его словам, «это выглядит, как ад».

«Все разрушено. Единственные, кому удалось спастись от такого масштабного взрыва, — это люди, которые успели убежать в бомбоубежище», — сказал он.

Известно, что после масштабной ответной атаки Ирана в Ришон-ле-Цион уничтожены десятки жилых домов, повреждены автомобили и есть множество пострадавших.

Война Израиля и Ирана

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иране 60 человек погибли при обрушении здания в городе Шахид Чамран. По предварительной информации, в их числе 20 детей. Как минимум десять человек все еще находятся под завалами. Спасатели продолжают разбирать последствия масштабной атаки.