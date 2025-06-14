Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Владимира Мединского

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Киевский режим не вернул ни одного тела военнослужащих РФ.

Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Об этом сообщил источник 5-tv.ru

Украинская сторона в ответ не вернула ни одного тела российских военнослужащих.

«Также сейчас проходит паритетный обмен пленными», — добавил источник.

До этого, 13 июня, стало известно, что Москва также передала Киеву тела 1200 боевиков ВСУ.

По информации источника 5-tv.ru, российская сторона выполнила все обязательства: тела погибших украинцев подготовили к репатриации и доставили в согласованный район. Однако Киев не подтвердил получение, несмотря на договоренности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 июня отметил, что Россия ожидает от Украины выполнения всех условий, достигнутых в Стамбуле, по обмену пленными и передаче тел погибших.

Немецкий журналист Томас Репер ранее резко раскритиковал отказ украинских властей забрать тела своих боевиков.

«Как вообще это все назвать одним русским словом? Это же ужасно. Стоят люди, их ждут там матери, тела эти», — высказался журналист.

Груз с останками уже несколько дней находится у линии соприкосновения. Первый этап обмена был сорван, а от Киева все еще нет официального ответа.

Журналист назвал поведение украинской стороны «недопустимым» и поставил под сомнение искренность ее заявлений о готовности к мирным переговорам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет с третьей группой российских военнопленных приземлился в Подмосковье.