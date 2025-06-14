Turkish Airlines потеряла багаж с нескольких направлявшихся из Антальи в Москву рейсов

Фото: www.globallookpress.com/Hartmut Schmidt

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Названа причина недоставки вещей.

Авиакомпания Turkish Airlines «забыла» доставить до пункта назначения багаж россиян, которые летели несколькими рейсами из Антальи в Москву (аэропорт «Внуково». — Прим. ред.). О ситуации рассказали в Минтрансе РФ и Росавиации.

«Turkish Airlines рекомендовано в кратчайшие сроки решить вопрос с доставкой багажа в Москву и скорректировать технологию загрузки багажа на свои рейсы для недопущения подобных случаев впредь», — добавил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Позже о причине проблем с доставкой багажа рассказали во «Внуково».

«По информации, предоставленной авиаперевозчиком, недоставка багажа с рейсов ТК1231, ТК3152, ТК3024 и ТК3140, прибывших из Анталии в аэропорт Внуково 14 июня, связаны с ограничениями по максимальной взлетной массе воздушных судов», — отмечается в сообщении воздушной гавани в Telegram-канале.

Уточняется, что вещи россиян будут доставлены несколькими рейсами 14 и 15 июня.

Это далеко не первый случай, когда Turkish Airlines теряют багаж. А были случаи, когда вещи отдельных пассажиров так и не были найдены. Например, в прошлом году чемодан россиянки, которая летела этой авиакомпанией из Москвы на Сицилию через Анталью и Стамбул, искали безрезультатно около двух месяцев.

Тогда Turkish Airlines предложили девушке компенсацию в размере 600 долларов (примерно 55,2 тысячи рублей на тот момент — Прим. ред.). Об этом случае писал TourDom.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Аэрофлот» изменит расписание из-за ситуации на Ближнем Востоке. Воздушное пространство Ирана и ряда других стран было закрыто.