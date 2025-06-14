Оперный певец Вернер напал на журналистов телеканала «78» после дебоша в такси

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина кричал и бросался на машину съемочной группы.

Солист Мариинского театра, также выступающий в джаз-клубе, лауреат и участник престижных международных конкурсов Григор Вернер напал на съемочную группу телеканала «78». Артист собирался прокомментировать недавний скандал с его участием, но внезапно передумал.

Несколько дней назад в Приморском районе некий солист Мариинского театра заказал такси. Едва он сел в машину, как начал громко петь. Водителю это не понравилось, он сделал артисту замечание. Тот ответил весьма резко — достал пистолет и приказал таксисту не мешать ему отдыхать.

В этот же день «загадочный» артист приезжал в «Театр на Литейном» и требовал встречи с бывшей возлюбленной, которая работает там. Мужчина вновь размахивал пистолетом — или по крайней мере предметом, сильно на него похожим — а затем напал на охранника.

Нарушителем спокойствия оказался именно Григор Вернер. При общении с журналистами телеканала «78» он также демонстрировал неадекватное поведение: кричал и бросался на машину съемочной группы. Результат — разбитое лобовое стекло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что корреспонденту телеканала «78» начали поступать угрозы после нападения.

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