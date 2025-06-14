Американский рэпер Offset не смог прилететь в Москву из-за отмены рейсов
Фото: www.globallookpress.com/
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Планы скорректировал конфликт между Израилем и Ираном.
Американский рэпер Offset (настоящее имя Киари Кендрелл Сифус. — Прим. ред.) не смог прилететь в Москву на концерт из-за отмены рейсов, вызванной конфликтом между Ираном и Израилем. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Выступление артиста должно было пройти 14 июня на сцене «МТС Live Холл».
Остальные участники шоу — Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump — уже успешно добрались до столицы и выступят перед публикой с запланированными сетами. Они вылетели в России до закрытия воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока.
Организаторы концерта Say Agency призывают всех, кто купил билеты, прийти на мероприятие и поддержать артистов, которые приехали.
«К сожалению, произошел мировой конфликт, и мы все стали его свидетелями. Это существенно повлияло на логистику между многими странами», — комментирует ситуацию генеральный директор Say Agency Анна Субчева.
Возврат билетов можно осуществить по месту приобретения с 16 июня по 30 июня 2025 года включительно.
До этого Offset дважды переносил мероприятия. Изначально концерт должен был состояться еще 18 апреля.
Ранее 5-tv.ru писал, что Канье Уэст опять сменил имя — теперь он Йе Йе. Рэпер не торопится публично комментировать свое решение, журналисты узнали о нем из документов.