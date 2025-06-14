Российские военные освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР
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Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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В Минобороны России рассказали об успехах нашей армии.
Защитники Донбасса освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики», — говорится в ежедневном брифинге оборонного ведомства.
Также сообщается, что бойцы ВС РФ атаковали противника в районах нескольких населенных пунктов ДНР: Разино, Димитров, Алексеевка и других.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.