Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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В Минобороны России рассказали об успехах нашей армии.

Защитники Донбасса освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики», — говорится в ежедневном брифинге оборонного ведомства.

Также сообщается, что бойцы ВС РФ атаковали противника в районах нескольких населенных пунктов ДНР: Разино, Димитров, Алексеевка и других.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.