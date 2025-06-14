«Не надо терпеть»: психолог на примере кошки объяснил, кто такие «неудобные» люди

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Этот совет поможет избежать многих проблем в личной жизни.

Можно избежать многих личных трагедии в жизни, если перестать быть для всех «удобными». О том, почему это важно, пишет 7Дней.ru со ссылкой на личный блог психолога.

Эксперт отмечает, что быть «неудобным» человеком — значит оставаться самим собой. В этой ситуации можно поучиться у кошек: они зачастую неуправляемы и делают то, что хотят.

Бывает, что, когда хозяин берет котика на руки, то питомец часто просто терпит его изо всех сил и выражает все недовольство на морде. Но зато, когда питомец уже готов играть, то он сам подойдет к человеку в надежде получить ласку и любовь.

Интересно, что люди как раз-таки любят этих животных за их своенравность и независимость.

«Когда мы являемся самими собой, мы зачастую неудобные, и никто не хочет нас терпеть, потому что не надо нас терпеть, нужно выбирать тех людей, которым мы подходим и с которыми мы гармонично стыкуемся нашей неудобностью», — говорит психолог под ником Алиса в соцсетях.

Таким образом, быть неудобным — это значит быть живым и жить ту жизнь, которую вы хотите.

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