Иран пригрозил Великобритании, Франции и США

Фото: © РИА Новости/Антон Быстров

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Если государства хотят избежать такого развития событий, они не должны оказывать Израилю помощь в отражении атак Тегерана.

Иран официально уведомил Великобританию, США и Францию о том, что помощь Израилю в отражении атак исламской республики повлечет за собой разрушительные последствия. Об этом сообщило агентство Mehr.

Если точнее — военные объекты этих государств на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива станут целью иранских ударов. Тегеран также намерен бить по судам и военным кораблям в Персидском заливе и Красном море.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Иран впоследствии запустил в сторону Израиля 100 дронов, они были сбиты, не достигнув воздушного пространства Израиля. Однако вечером Иран применил баллистические ракеты для удара по стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЦАХАЛ сообщил о четвертой волне ракетных ударов со стороны Ирана.