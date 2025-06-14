«Выглядит, как ад»: после атак Ирана в Израиле десятки разрушенных домов
Корреспондент «Известий» Кулюхин: разрушенные районы в Израиле выглядят, как ад
Фото, видео: Reuters/Ronen Zvulun; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Иранские ракеты прилетали в жилые районы.
После масштабной ответной атаки Ирана в израильском городе Ришон-ле-Цион уничтожены десятки жилых домов, повреждены автомобили и есть множество пострадавших. Обстановку на месте происшествия показал корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.
«Это выглядит, как ад <…> Все разрушено. Единственные, кому удалось спастись от такого масштабного взрыва, — это люди, которые успели убежать в бомбоубежище», — сказал он.
Журналист отправился на место эпицентра взрыва баллистический ракеты, которая ударила по одному из спальных районов.
Никита Кулюхин также рассказал, что практически в каждом доме Израиля теперь можно увидеть бомбоубежище. Оно выглядит как небольшая специальная комната, сделанная из прочного бетона. Именно внутри такого сооружения и прячутся граждане во время взрывов и ракетных атак.
Утром 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по территории Ирана, аргументируя это «самообороной». Целью атаки были военные базы. Однако при обстрелах погибли, в том числе мирные жители.
В этот же день в ответ на эти действия Тегеран выпустил в сторону Израиля сотни ракет. Удары были нанесены по ключевым объектам в разных регионах страны. Известно порядка о 70 раненых.
Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ сообщил о четырех атаках со стороны Ирана.