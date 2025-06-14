«Выглядит, как ад»: после атак Ирана в Израиле десятки разрушенных домов

Фото, видео: Reuters/Ronen Zvulun; 5-tv.ru

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Иранские ракеты прилетали в жилые районы.

После масштабной ответной атаки Ирана в израильском городе Ришон-ле-Цион уничтожены десятки жилых домов, повреждены автомобили и есть множество пострадавших. Обстановку на месте происшествия показал корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

«Это выглядит, как ад <…> Все разрушено. Единственные, кому удалось спастись от такого масштабного взрыва, — это люди, которые успели убежать в бомбоубежище», — сказал он.

Журналист отправился на место эпицентра взрыва баллистический ракеты, которая ударила по одному из спальных районов.

Никита Кулюхин также рассказал, что практически в каждом доме Израиля теперь можно увидеть бомбоубежище. Оно выглядит как небольшая специальная комната, сделанная из прочного бетона. Именно внутри такого сооружения и прячутся граждане во время взрывов и ракетных атак.

Утром 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по территории Ирана, аргументируя это «самообороной». Целью атаки были военные базы. Однако при обстрелах погибли, в том числе мирные жители.

В этот же день в ответ на эти действия Тегеран выпустил в сторону Израиля сотни ракет. Удары были нанесены по ключевым объектам в разных регионах страны. Известно порядка о 70 раненых.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ сообщил о четырех атаках со стороны Ирана.