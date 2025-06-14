В результате атак Израиля пострадал иранский ядерный объект

Фото: Reuters/WANA

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Представители организации по атомной энергии Ирана сообщили, что успели вывезти самое важное оборудование до ракетных ударов.

После массированного удара израильской армии по территории Ирана завод по обогащению урана «Фордо» получил «ограниченный ущерб». Об этом заявила организация по атомной энергии Ирана.

В сообщении говорится, что никаких опасений по поводу ядерного загрязнения на этой территории нет.

«Мы вывезли важное оборудование из "Фордо" до атаки», — пояснили представители организации.

Израильская армия 13 июня совершила несколько ракетных ударов по разным провинциям Ирана. Два взрыва были слышны, в том числе на площадке в Фордо. После прилета там стояли черные клубы дыма. При этом о разрушениях или пострадавших информации не поступало.

К слову, в результате атаки ЦАХАЛ были убиты иранские ученые-ядерщики и военные.

В ночь на 14 июня Тегеран нанес ответный удар по Израилю. По предварительным данным, армия Тегерана выпустила минимум 150 ракет. В результате этого пострадали около ста человек, а десятки жилых домов были разрушены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль уничтожил завод по производству металлического урана в Исфахане.