Из Ирана в Азербайджан вывели две группы граждан России

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

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Сейчас 56 человек из 88 находятся в безопасном месте.

Из Ирана в Азербайджан вывели две группы граждан из России. Сейчас 56 человек из 88 уже находятся на азербайджанской территории.

Пресс-служба посольства РФ в Баку сообщила, что в ночь на 14 июня группа из 88 российских граждан пересечет сухопутную границу между Ираном и Азербайджаном. Эвакуации содействуют диппредставительства России в Иране.

Иран также покинут участники Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. В Тегеран они приехали с гастролями, первая часть музыкантов уже эвакуирована. Вместе с ними — представители других стран, таких как Белоруссия, Латвия, Сербия, Таджикистан и Узбекистан.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Иране обнаружили автомобили, перевозившие израильские дроны.