«Нас будет пятеро»: Регина Тодоренко подтвердила беременность в 35-летие

Влад Топалов и Регина Тодоренко станут родителями в третий раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Поклонники ведущей еще пару месяцев назад начали догадываться о ее «интересном» положении. Однако та не спешила подтверждать слухи.

Телеведущая Регина Тодоренко в честь своего 35-летия официально объявила о том, что станет мамой в третий раз. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

«Сегодня мне 35, и скоро нас будет пятеро», — рассказала Тодоренко.

Слухи об «интересном» положении телеведущей начали распространяться в интернете еще пару месяцев назад. Однако Регина не спешила радовать фанатов хорошей новостью. Молчание также хранил ее супруг — певец Влад Топалов.

Даже случайно опубликованные фото, где был отчетливо виден животик ведущий, практически сразу же исчезали. В свой день рождения телеведущая наконец-то призналась, что ест за двоих. При этом раскрывать пол ребенка не стала.

Помимо этого, Региона Тодоренко рассказала о прожитых ей годах. Так, среди ее «достижений» — прыжок с водопада Виктория, погружение на дно океан, покорение гималайской вершины, а также заветная статуэтка ТЭФИ.

«И знаете, все, что я перечислила выше, — это, конечно, красиво и очень важно. Но если бы пришлось оставить только одно слово, то, без раздумий, это слово было бы „СЕМЬЯ“», — заключила Регина.

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова семь лет назад, в 2018 году. За это время у них родилось двое сыновей: Михаил и Мирослав.

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