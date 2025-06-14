Судьба ядерной сделки: в Иране сделали заявление о переговорах с США

Иран пока не принял решение об участии в следующем раунде переговоров с США

Фото: ALI HAIDER/ТАСС

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В воскресенье в Маскате стороны должны были обсудить ядерное досье.

Иран пока не принял решение об участии в следующем раунде переговоров с США по ядерной сделке. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи. Его слова приводит агентство NourNews.

«Пока неясно, какое решение мы примем 15 июня по этому поводу», — сказал Багаи.

Он заявлял, что после атаки Израиля переговоры между США и Ираном лишились смысла. Причина — очевидное вмешательство Штатов в конфликт.

«Исламская Республика Иран, да и любой человек в мире, не поверит, что сионистский режим (Израиль. — Прим. ред.) смог совершить такую безрассудную агрессию и разжечь войну в регионе без сотрудничества с США, координации своих действий с ними или, по крайней мере, без получения осознанного разрешения с их стороны», — сказал дипломат.

США и Иран ведут переговоры по ядерному досье с апреля. В воскресенье в Маскате должен был состояться шестой раунд, однако атака Израиля поставила его проведение под вопрос.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЦАХАЛ сообщил о четвертой волне ракетных ударов со стороны Ирана.