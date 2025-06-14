В гостях хорошо, а дома лучше: почему могут отказать в выезде за границу

Причиной отказа в выезде за границу могут стать долги по алиментам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Когда причины для ограничений устраняются, пристав снимает их в автоматическом режиме.

Причинами запрета на выезд за границу могут стать долги по ЖКХ или отказ снести самовольную постройку. Об этом «Известиям» рассказала юрист Диана Срок.

Отказ в выезде за границу можно получить, имея задолженность по алиментам в размере 10 тысяч рублей. Что касается просрочек по кредитам, неоплаченных счетов за ЖКХ или долгов перед налоговой, сумма начинается от 30 тысяч рублей.

По словам юриста, возможности выехать за границу можно лишиться и по менее очевидным причинам. Например, отказавшись снести самовольную постройку по предписанию суда или в случае незаконного увольнения сотрудника работодателем и отказе принять его обратно вопреки судебному решению.

Наличие исполнительного листа — отказ для выезда только в случае, если документ проигнорировал в установленный для добровольного исполнения период. Как правило, постановление об ограничении выезда выносится на шесть месяцев.

Затем оно продлевается или отменяется — зависит от того, закрыл ли человек свои обязательства. Когда причины для запрета устраняются, все ограничения снимаются приставом в автоматическом режиме.

Юрист добавила, что в некоторых случаях запрет на выезд за границу может быть неправомерным. Это ситуации, когда приставы не направляют постановление о возбуждении исполнительного производства и не дают возможности добровольно погасить долг.

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