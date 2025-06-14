В Иране обнаружили автомобили, перевозившие израильские дроны

Фото: Reuters

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Израильская разведка создала в Иране целую базу боевых беспилотников.

В Иране задержали автомобили, которые перевозили израильские дроны-камикадзе. Об этом пишет агентство Nour News.

«Несколько принадлежавших шпионам „Моссада“ автомобилей, перевозили дроны-камикадзе и были задержаны», — говорится в сообщении.

По данным израильских СМИ, в Иране на протяжении определенного времени действует целая база военных дронов, которую якобы создала израильская разведка «Моссад». Сообщается, что камикадзе не раз были использованы при атаках. Однако Тегеран эту информацию не подтвердил.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам. Есть данные как минимум о 70 пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Венесуэлы осудил Израиль за удары по Ирану.