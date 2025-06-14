Вьетнам стал десятой страной-партнером БРИКС
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Фото: www.globallookpress.com/ Maksim Konstantinov
Страна разделяет с членами объединения «приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку».
Вьетнам присоединился к объединению БРИКС в статусе страны-партнера. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Бразилии.
«Правительство Бразилии объявляет об официальном присоединении Вьетнама в качестве страны-партнера», — сообщили в МИД Бразилии.
Вьетнам стал десятым партнером БРИКС. В сообщении отмечается, что решение принято, поскольку Ханой разделяет «приверженность более инклюзивному и представительному международному порядку».
Бразилия председательствует в объединении в 2025 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Россия примет участие в саммите БРИКС 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. В конце мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что ключевой задачей Москвы на саммите станет продвижение инициатив, выдвинутых в год российского председательства в объединении.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Патрушев отметил значение зерновой биржи БРИКС для продовольственной безопасности.