Шампанское с золотом: Бородина устроила роскошный праздник Сердюкову

Фото: Наумов Роман/ТАСС

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Ксения организовала для возлюбленного сюрприз.

Третий супруг телеведущей Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, 12 июня отметил день рождения. Ему исполнилось 37 лет. В честь этого события Бородина устроила роскошный праздник. Об этом пишет 7Дней.ru.

Сначала телеведущая на своей странице в социальной сети опубликовала милое и трогательное признание в любви, в котором намекнула, что однажды все примут ее выбор.

«Любовь спасет нас всех… Я в это верю… Когда —нибудь сердца людей станут теплее и мягче. А сегодня для меня любовь это ты. Поздравляю тебя с днем твоего рождения я хочу сказать тебе спасибо, что ты появился в моей жизни», — написала Бородина.

Известно, что Ксения устроила роскошный сюрприз своему новому избраннику: она организовала вечеринку в одном из лучших московских ресторанов. На праздник пришла также близкая подруга Бородиной — модель Карина Петросян.

Ее впечатлил шикарный стол и необычное меню. Например, гостям подавали шампанское с золотом. Но это не единственное, что удивило присутствующих на дне рождении Николая. Так, среди угощений можно было встретить очень редкие блюда, которые нельзя найти даже в престижных ресторанах Москвы. В их числе блины напечатанные на 3D-принтере.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники Бородиной недовольны ее новым мужем. Они беспокоятся за нее и уверны, что очень скоро она пожалеет о своем выборе.