Иран контратаковал Израиль: что нужно знать

Фото: Reuters/Ronen Zvulun

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ВС Израиля вчера ударили по нескольким иранским городам. Тегеран предупредил, что ответ себя ждать не заставит.

В ночь на 13 июня Израиль нанес «упреждающий удар с целью самообороны» по Ирану. Цель крупномасштабной операции «Восстающий лев» — поражение ядерных и военных объектов. Ответ не заставил себя долго ждать и уже вечером того же дня Тегеран выпустил в сторону Израиля сотни ракет.

К утру 14 июня Иран уже четыре раза атаковал Иерусалим, Тель-Авив и другие города своего ближайшего соседа. Что нужно знать об эскалации конфликта на Ближнем Востоке — в материале 5-tv.ru.

Атака Израиля на Иран

Около 3:00 (по московскому времени) военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по разным провинциям Ирана. Атаки подверглись минимум шесть военных баз. В результате этого погибли ключевые представители военного и научного руководства страны. В их числе генерал Голамали Рашид, начальника Генерального штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейна Салами, а также известный физик-ядерщик Ферейдун Аббаси, возглавлявший Организацию по атомной энергии с 2011 по 2013 год.

По заявлению израильских властей, целью были исключительно военные объекты. Несмотря на это, мирное население тоже пострадало, в том числе женщины и дети. После первого удара ЦАХАЛ было известно, как минимум о сотни погибших.

В свою очередь, Тегеран заявил, что скоро последуют «страшные» зеркальные меры по отношению к Израилю. Через несколько часов армия Ирана выпустила сотни дронов в сторону своего соседа. По данным ЦАХАЛ все беспилотники удалось уничтожить еще в небе, поэтому ни один из них не достиг своей целей.

В связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке воздушное пространство Ирана, Израиля, Ирака временно закрыли. При этом авиакомпании продолжают осуществлять рейсы, но делают это в обход.

Во второй половине дня 13 июня Израиль вновь атаковал иранские города. Массированному ракетному обстрелу подверглись одновременно Тебриз, Гасре-Ширин и Кангавар. Удары пришлись по аэропорту, жилым кварталам и главному иранскому заводу по обогащению урана Натанз.

Ответ Ирана

Вечером 13 июня Иран опять нанес ответный удар по Израилю. Эти меры получили название «Правдивое обещание 3». В этот раз Тегеран выпустил сотни ракет в сторону Израиля. Было зафиксировано девять точек падения. Удары пришлись по местному совету Арара и городу Рахат.

Позже верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о сокрушительном ударе в ответ на агрессивные действия Израиля. Он подчеркнул, что противник не может избежать ответственности, а иранский народ должен был уверен, что пощады не будет.

В результате ответных ударов ЦАХАЛ заявили, что они уничтожили военную базу вооруженных сил Ирана в Тебризе.

Иран поразил израильский ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве.

Всего за ночь Иран совершил четыре массированные ракетные атаки по израильским городам. На данный момент известно, как минимум о 70 пострадавших и двух погибших в результате ответных действий Тегерана.