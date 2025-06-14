Израиль уничтожил завод по производству металлического урана в Исфахане
Фото: Reuters/Iranian Red Crescent Society
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Эти меры направлены на предотвращение развития ядерной программы Ирана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации завода по производству металлического урана, инфраструктура для обработки обогащенного урана и исследовательские лаборатории в иранском городе Исфахан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, был поражен один из ключевых ядерных научных центров, что значительно ослабляет потенциал иранской ядерной программы. По мнению Израиля, такие удары необходимы для предотвращения потенциального появления у страны ядерного оружия.
Ранее, писал 5-tv.ru, в ходе волны обстрелов, осуществленной Ираном по территории Израиля, пострадали 63 человека. Также погиб один гражданский.