Израиль уничтожил завод по производству металлического урана в Исфахане

Фото: Reuters/Iranian Red Crescent Society

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Эти меры направлены на предотвращение развития ядерной программы Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации завода по производству металлического урана, инфраструктура для обработки обогащенного урана и исследовательские лаборатории в иранском городе Исфахан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, был поражен один из ключевых ядерных научных центров, что значительно ослабляет потенциал иранской ядерной программы. По мнению Израиля, такие удары необходимы для предотвращения потенциального появления у страны ядерного оружия.

Израиль нанес «упреждающий» удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение в стране в ночь на 13 июня. В рамках операции «Восходящий лев» были атакованы иранские ядерные и военные объекты, в том числе в Исфахане, Фордо и Натанзе. Целенаправленно убиты начальник штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, генерал Голям-Али Рашид, а также президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи и ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, некогда возглавлявший Организацию по атомной энергии.

Ответная вооруженная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3». Серии ракетных ударов поразили десятки целей, под градом снарядов оказался Тель-Авив. Израильские власти просят население не разглашать пострадавшие локации. Представители КСИР заявили, что ракеты направляются, в том числе, на объекты военной промышленности противника.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ходе волны обстрелов, осуществленной Ираном по территории Израиля, пострадали 63 человека. Также погиб один гражданский.