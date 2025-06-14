Четыре волны обстрела: один погибший и десятки пострадавших в Израиле
The Jerusalem Post: один погибший и 63 раненых после атак Ирана по Израилю
Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich
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Экстренные службы продолжают работу на местах падения ракет.
В результате четырех волн ракетных атак со стороны Ирана по территории Израиля один человек погиб, еще как минимум 63 получили ранения. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.
Значительная часть ракет, выпущенных с иранской территории, была перехвачена системами противовоздушной обороны или не достигла целей. Тем не менее в разных регионах страны зафиксированы повреждения зданий и инфраструктуры. Сирены воздушной тревоги продолжают звучать по всей стране.
Израильская армия и силы гражданской обороны продолжают работу на местах падения ракет, а власти призывают население строго соблюдать инструкции службы тыла.
Ранее, писал 5-tv.ru, что в ходе четверой волны обстрелов, осуществленной Ираном по территории Израиля, пострадали не менее 14 человек.