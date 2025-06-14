Четыре волны обстрела: один погибший и десятки пострадавших в Израиле

The Jerusalem Post: один погибший и 63 раненых после атак Ирана по Израилю

Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich

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Экстренные службы продолжают работу на местах падения ракет.

В результате четырех волн ракетных атак со стороны Ирана по территории Израиля один человек погиб, еще как минимум 63 получили ранения. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

Значительная часть ракет, выпущенных с иранской территории, была перехвачена системами противовоздушной обороны или не достигла целей. Тем не менее в разных регионах страны зафиксированы повреждения зданий и инфраструктуры. Сирены воздушной тревоги продолжают звучать по всей стране.

Израильская армия и силы гражданской обороны продолжают работу на местах падения ракет, а власти призывают население строго соблюдать инструкции службы тыла.

Противостояние двух стран продолжается с 13 июня. Первым «упреждающий удар» нанес Израиль, вскоре были объявлены чрезвычайное положение и мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В рамках операции «Восходящий лев» Израиль обстреливает иранские ядерные и военные объекты, в том числе в Исфахане, Фордо и Натанзе. Убиты несколько высокопоставленных иранских офицеров и ученых, связанных с иранской ядерной программой.

После некоторой паузы Иран объявил о начале ответных действий, которые получили название «Правдивое обещание 3». В ходе операции были нанесены ракетные удары по десяткам объектов. Атака была совершена четырьмя волнами обстрелов.

Ранее, писал 5-tv.ru, что в ходе четверой волны обстрелов, осуществленной Ираном по территории Израиля, пострадали не менее 14 человек.