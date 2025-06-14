Селена Гомес трогательно поздравила младшую сестру с днем рождения

Фото: Evan Agostini/AP/ТАСС

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Певица посвятила ей теплое послание, отметив, что всегда будет рядом, несмотря ни на что.

Американская певица и актриса Селена Гомес поделилась в соцсетях трогательными кадрами в честь дня рождения своей младшей сводной сестры Грейси Эллиот Тифи, которой исполнилось 12 лет.

Артистка опубликовала серию милых фотографий, на которых они с сестрой запечатлены вместе в разные периоды жизни. На снимках Селена и Грейси обнимаются, смеются и делятся искренними эмоциями. Под фото Гомес оставила теплое послание.

«С днем рождения, моя маленькая сестренка. Я плачу, когда пишу эти строки, а мое сердце тает. Потому что я знаю, что ты знаешь: я всегда на твоей стороне. Несмотря ни на что. Я люблю тебя, малышка», — написала певица.

Грейси — дочь Мэнди Тифи, матери Селены, от второго брака. Селена и Грейси поддерживают тесную связь, несмотря на большую разницу в возрасте. Певица часто говорит, что семья для нее — на первом месте.

Родители Селены Гомес — Мэнди Тифи и Рикардо Гомес — развелись, когда будущей звезде было всего пять лет. У Селены также есть младший брат и еще одна сводная сестра от новых союзов ее родителей.

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