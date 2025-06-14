Президент Венесуэлы осудил Израиль за удары по Ирану

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Николас Мадуро призвал израильтян остановить действия своего правительства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с резкой критикой военной операции Израиля против Ирана, призвав израильский народ остановить эскалацию. Об этом он заявил 14 июня в ходе публичного обращения, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале главы государства.

Он сравнил действия Израиля с политикой нацистской Германии.

«История повторяется. Тогда позволили Гитлеру оккупировать Чехословакию и Польшу. Сегодня молча наблюдают за разрушением Газы и теперь за атакой на Иран», — подчеркнул венесуэльский лидер.

Мадуро также выразил глубокое разочарование реакцией западных государств. Он подчеркнул, что альтернативой нынешнему конфликту может стать только многополярный мир, построенный на основе уважения к международному праву и диалогу между цивилизациями.

Израиль 13 июня нанес «упреждающий» удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение в стране. В рамках операции «Восходящий лев» обстреливаются иранские ядерные и военные объекты, в том числе в Исфахане, Фордо и Натанзе. Убиты несколько высокопоставленных иранских офицеров и ученых, связанных с ядерной программой. Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание-3». Обе страны закрыли воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее семи человек пострадали в Израиле в результате третьей волны атаки Ирана.