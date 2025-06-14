Президент Венесуэлы осудил Израиль за удары по Ирану
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Николас Мадуро призвал израильтян остановить действия своего правительства.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с резкой критикой военной операции Израиля против Ирана, призвав израильский народ остановить эскалацию. Об этом он заявил 14 июня в ходе публичного обращения, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале главы государства.
Он сравнил действия Израиля с политикой нацистской Германии.
«История повторяется. Тогда позволили Гитлеру оккупировать Чехословакию и Польшу. Сегодня молча наблюдают за разрушением Газы и теперь за атакой на Иран», — подчеркнул венесуэльский лидер.
Мадуро также выразил глубокое разочарование реакцией западных государств. Он подчеркнул, что альтернативой нынешнему конфликту может стать только многополярный мир, построенный на основе уважения к международному праву и диалогу между цивилизациями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее семи человек пострадали в Израиле в результате третьей волны атаки Ирана.