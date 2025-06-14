В Израиле сообщили о 14 пострадавших после нового удара со стороны Ирана

Yediotnews: В Израиле 14 пострадали после нового удара со стороны Ирана

Фото: Reuters/ITAY COHEN

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В районах падения снарядов зафиксированы серьезные разрушения.

В результате очередной ракетной атаки, осуществленной Ираном по территории Израиля, пострадали не менее 14 человек. Об этом сообщил новостной портал Yediotnews в своем официальном Telegram-канале.

«На данный момент известно о 14 пострадавших, состояние которых оценивается как легкое или средней степени тяжести», — говорится в публикации.

По данным источника, в районах падения снарядов зафиксированы серьезные разрушения. Отмечается, что речь идет об инфраструктурных повреждениях и разрушенных зданиях, в том числе жилых.

Местные службы экстренного реагирования продолжают оказывать помощь раненым и ликвидировать последствия обстрелов. Власти страны призывают граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям сил гражданской обороны.

Израиль нанес «упреждающий» удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение в стране. В рамках операции «Восходящий лев» обстреливаются иранские ядерные и военные объекты, в том числе в Исфахане, Фордо и Натанзе. Убиты несколько высокопоставленных иранских офицеров и ученых, связанных с ядерной программой. Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание-3». Обе страны закрыли воздушное пространство.

Ранее, писал 5-tv.ru, Иран выпустил три залпа ракет по Израилю в рамках очередной волны обстрелов.