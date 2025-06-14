В Израиле сообщили о 14 пострадавших после нового удара со стороны Ирана
Yediotnews: В Израиле 14 пострадали после нового удара со стороны Ирана
Фото: Reuters/ITAY COHEN
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В районах падения снарядов зафиксированы серьезные разрушения.
В результате очередной ракетной атаки, осуществленной Ираном по территории Израиля, пострадали не менее 14 человек. Об этом сообщил новостной портал Yediotnews в своем официальном Telegram-канале.
«На данный момент известно о 14 пострадавших, состояние которых оценивается как легкое или средней степени тяжести», — говорится в публикации.
По данным источника, в районах падения снарядов зафиксированы серьезные разрушения. Отмечается, что речь идет об инфраструктурных повреждениях и разрушенных зданиях, в том числе жилых.
Местные службы экстренного реагирования продолжают оказывать помощь раненым и ликвидировать последствия обстрелов. Власти страны призывают граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям сил гражданской обороны.
Ранее, писал 5-tv.ru, Иран выпустил три залпа ракет по Израилю в рамках очередной волны обстрелов.