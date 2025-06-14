ЦАХАЛ сообщил о четвертой волне ракетных ударов со стороны Ирана
Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich
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В связи с этим Армия обороны Израиля рекомендовала жителям следовать инструкциям Командования тыла (АТАЛ).
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой — уже четвертой — волны ракетной атаки, запущенной с территории Ирана. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
Военное ведомство отмечает, что системы противоракетной обороны действуют для нейтрализации угрозы, однако не являются полностью непроницаемыми. В ЦАХАЛ подчеркнули, что «герметичной защиты не существует», и напомнили о важности соблюдения правил поведения при воздушной тревоге.
Обстановка в регионе остается напряженной, сирены тревоги звучат в ряде районов страны, спасательные и оборонительные структуры продолжают работать в усиленном режиме.