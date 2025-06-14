Иран выпустил три залпа ракет по Израилю в течение 15 минут

Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich

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Операцию «Правдивое обещание 3» Тегеран начал в ответ на серию «упреждающих» ударов со стороны Тель-Авива.

Иран выпустил три залпа ракет по Израилю в течение примерно 15 минут. Десятки перехватов были выполнены силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над центральной и северной частями страны. Об этом сообщается на израильском новостном портале Ynet. Кроме того, отмечают журналисты, стало известно количество пострадавших — девять человек. Прежде говорилось о семи, два из которых поступили в больницу в тяжелом состоянии. Повреждено, по предварительным оценкам, шесть зданий.

Израиль нанес «упреждающий» удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение в стране в ночь на 13 июня. В рамках операции «Восходящий лев» были атакованы иранские ядерные и военные объекты, в том числе в Исфахане, Фордо и Натанзе. Целенаправленно убиты начальник штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, генерал Голям-Али Рашид, а также президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи и ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, некогда возглавлявший Организацию по атомной энергии.

Ответная вооруженная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3». Серии ракетных ударов поразили десятки целей, под градом снарядов оказался Тель-Авив. Израильские власти просят население не разглашать пострадавшие локации. Представители КСИР заявили, что ракеты направляются, в том числе, на объекты военной промышленности противника.

Ранее, писал 5-tv.ru, около 300 жителей Израиля были эвакуированы в центры абсорбции после атаки Ирана.