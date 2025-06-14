РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ в Запорожской области

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Высокая маневренность и оперативность развертывания комплексов реактивных систем залпового огня позволяют точно поражать ключевые цели, нанося существенный ущерб силам противника.

Расчет РСЗО «Град» 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» нанесли прицельный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Массированный огневой налет привел к срыву ротации боевиков ВСУ. РСЗО «Град» регулярно наносят удары по площадным целям, серьезно ослабляя оборонительные рубежи ВСУ и обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям российской пехоты.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.