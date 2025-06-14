Невестка Валерии честно о последствиях пластики: «Импланты продавили мне ребра»

Фото: Instagram*/lianashulginaa

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Лиана Шульгина сделала первую пластическую операцию в 18 лет, затем еще одну, а потом стала мамой и столкнулась с лактацией.

Блогер и дважды мама Лиана Шульгина, жена Арсения Шульгина, младшего сына певицы Валерии, поделилась с поклонниками опытом увеличения груди. Не будет спойлером вывод 27-летней звезды — прежде чем ложиться под нож хирурга, необходимо предельно внимательно разобраться и много раз взвесить свое решение. Последствия пластических операций преследовали ее девять лет.

Откровенный пост Шульгина опубликовала в своем Telegram-канале. Долгое время тема была слишком болезненной, но теперь Лиана готова к откровенному разговору. По собственным словам, о маммопластике она мечтала с подросткового возраста, когда кроме нее у всех ровесниц уже появились формы. Как только девушке исполнилось 18 лет, она со своими комплексами отправилась к хирургу. Из Благовещенска она отправилась в Москву.

Врач посоветовал девушке соответствующий хрупкой фигуре размер имплантов, но уже во время операции решил установить больший. Целый год швы не заживали, рубцы увеличивались, а тело мучила постоянная боль. Шульгина сутулилась, чтобы снизить ощущение тяжести, а еще через полгода у левого импланта начала скапливаться жидкость.

Лечение антибиотиками не помогало, и однажды состояние стало критическим, пришлось экстренно удалять оба импланта. После этого Лиана забеременела, все девять месяцев находилась под наблюдением врачей, родила, но долго кормить дочку Селин грудью не смогла, пришлось перевести на смесь.

«После родов похудела до 43 килограммов. Грудь не просто исчезла, она стала впалой. Дело в том, что первые импланты были установлены слишком низко и продавили мне ребра. Остались глубокие вмятины, и грудь буквально провалилась внутрь. Снова выглядела как подросток», — поделилась Лиана.

Исправить эстетические последствия деформации должна была новая маммопластика. На этот раз было решено поставить самые маленькие импланты. И хотя окружающие отговаривали Шульгину, она пошла на вторую операцию. После рождения второго ребенка, сына Мирона, в груди снова скопилась жидкость. Снова реакция организма на вмешательство — боль, высокая температура, нет молока, воспаление и увеличенные лимфоузлы и три кисты, а также смещение импланта.

Состояние удалось стабилизировать, из проблем осталось только смещение. Но если Шульгина решится на третьего ребенка, кормить сама его уже точно не сможет.

«Если у вас есть грудь — пусть даже первого размера — подумайте тысячу раз… Никто не знает, в какой процент осложнений попадет именно ваш организм. Импланты — это не просто ''сделала и забыла'', это постоянный контроль, риски, ограничения. Я прошла через это дважды и знаю — решение должно быть взвешенным, осознанным, а не спонтанным», — заключила блогер.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лиана Шульгина рассказала о неожиданных особенностях внешности крошки сына.

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