Американские рэперы Lil Pump и Offset прилетели в Москву с концертом

Фото: www.globallookpress.com/Claudio Veneroni

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Один из музыкантов оригинально поздравил поклонников с Днем России.

Популярный рэп-исполнитель и автор сингла Gucci Gang Газзи Фабио Гарсия, известный как Lil Pump, прибыл в Москву. Поклонники и журналисты встретили музыканта в одном из столичных аэропортов. Артист даст большой концерт 14 июня, на котором его поддержат коллеги Offset (настоящее имя Киари Кендрелл Сифус. — Прим. ред.) и Smokepurpp (настоящее имя Омар Джеффри Пинейро. — Прим. ред.).

Фанаты Lil Pump оказались весьма настойчивыми. Один из них так усердно просил автограф, да не простой, а на фотографии рэпера с президентом США Дональдом Трампом, что пришлось вмешаться охране. Однако во время попыток исполнителя выбраться из аэропорта журналистам все же удалось задать несколько вопросов и попросить поздравить всех с прошедшим Днем России, сообщает Starhit.ru.

«Эшкере-е-е-е-е Маскау-у-у-у е-е-е-с», — произнес музыкант.

Примечательно, что это самое «эшкере», мем, который в России знает каждый молодой поклонник рэп-культуры, является именно детищем Lil Pump. А еще это свободное произношение фразы Let's get it, звучащее как esskeetit, что созвучно с «эшкере».

Большой концерт уже на носу. На шоу Lil Pump выступит с другими известными артистами, в том числе Offset, участником хип-хоп-группы Migos и исполнителем хитов Red Room и Taste, последний трек создан вместе с Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. — Прим. ред.). Offset также известен, как бывший муж Карди Би.

Шоу американских рэперов состоится в «МТС Live Холле». Оно было запланировано на 18 апреля, но переносилось несколько раз. Цены на билеты варьируются от 5900 до 40 тысяч рублей, свободных мест практически не осталось. Lil Pump — специальный гость события, его организаторы до последнего не раскрывали.

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