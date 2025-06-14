Не менее семи человек пострадали в Израиле в результате третьей волны атаки Ирана

Channel 12: 7 человек ранены в Израиле в результате третьей волны атаки Ирана

Фото, видео: Reuters/Itai Ron; 5-tv.ru

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Осколки ракет падают в центре Тель-Авива, экстренные службы работают без отдыха.

В Тель-Авиве не менее семи человек пострадали после третьей волны атак со стороны Ирана. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12. Их госпитализировали в медицинский центр «Ихилов».

«В больницу после очередного обстрела помещены семь раненых», — сказано в материале.

По данным журналистов, один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, а остальные — в легкой.

Ситуацию в центре города освещает внештатный корреспондент Ксения Доманькова. Судя по кадрам, полученным от нее, сотрудники экстренных служб борются с последствиями удара и помогают раненым.

«Мы находимся в эпицентре событий. Только что был третий обстрел Ирана баллистическими ракетами по Израилю, и мы видим, что осколки этой ракеты попали прямо сюда, прямо в центр Тель-Авива. Вы увидите, очень много полиции и пожарных, медицинская помощь», — сообщила Доманькова.

Израиль нанес «упреждающий» удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение в стране. В рамках операции «Восходящий лев» обстреливаются иранские ядерные и военные объекты, в том числе в Исфахане, Фордо и Натанзе. Убиты несколько высокопоставленных иранских офицеров и ученых, связанных с ядерной программой. Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание-3». Обе страны закрыли воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран дважды поразил здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.