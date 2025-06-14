Жена Аскольда Запашного рассказала о бомбоубежищах в квартирах Израиля

Фото, видео: Антон Новодережкин/ТАСС; Telegram/Телеграмм канал Эдгарда Запашного/zapashnyru; 5-tv.ru

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Элен Запашная сейчас находится в городе, который обстреливает ракетами Иран.

В израильских квартирах оборудованы специальные комнаты-бомбоубежища. Одну из них пользователям сети продемонстрировала Элен Запашная (В девичестве Райхлин. — Прим. ред.), жена известного российского дрессировщика Аскольда Запашного. Пост с рассказом о подготовленном к войне жилье опубликовал его брат Эдгар в своем Telegram-канале.

В посте — видеообзор Элен. В данный момент она находится в израильском городе, который подвергся атаке иранскими ракетами. Она рассказала, что в помещении, где можно спрятаться в экстренной ситуации, очень толстые стены и надежная дверь, а также металлические ставни и вещи первой необходимости.

«В каждой квартире, построенной после 1996 года в Израиле, есть комната бомбоубежище», — сказано в публикации.

Элен Запашная в своем Telegram-канале рассказывает о происходящем. Она уже побывала в Иерусалиме, а потом планировала поездку на Мертвое море с мамой и сестрой. Теперь женщинам приходится разбираться с более серьезными задачами — запастись консервами и надежно укрыться от обстрелов.

«Контролировать себя, эмоции и поведение — не вариант… Во время ракетных атак мы общались с друзьями и родными. Без юмора никак, и только это позволяет не сойти с ума. Это были очень сложные сутки, которые начались в 03:00 сиреной. Впереди ночь. Мыслей нет. Только молитва и надежда», — написала она три часа назад.

Противостояние двух стран продолжается с 13 июня. Первым «упреждающий удар» нанес Израиль. В рамках операции «Восходящий лев» страна обстреливает иранские ядерные и военные объекты, в том числе в Исфахане, Фордо и Натанзе. Убиты несколько высокопоставленных иранских офицеров и ученых, связанных с иранской ядерной программой. Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в Тель-Авиве.