Израиль ликвидировал всех представителей Ирана в переговорах с Трампом

Фото: www.globallookpress.com/Ircs

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Об этом заявила журналистка Дана Баш в эфире CNN со ссылкой на слова президента США.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Ирана, участвовавшие в переговорах с Вашингтоном по ядерной сделке, были убиты в результате ударов Израиля. Об этом заявила журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN.

По словам Баш, она напрямую задала Трампу вопрос о судьбе иранской делегации, с которой велись дипломатические консультации.

«Трамп сказал, что люди, с которыми он вел переговоры, мертвы. <…> На мой вопрос о том, были ли они убиты в результате атак Израиля, Трамп саркастично ответил: „Ну не от гриппа же они умерли и не от COVID-19“», — рассказала Баш.

Противостояние двух стран продолжается с 13 июня. Первым «упреждающий удар» нанес Израиль, вскоре были объявлены чрезвычайное положение и мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В рамках операции «Восходящий лев» Израиль обстреливает иранские ядерные и военные объекты, в том числе в Исфахане, Фордо и Натанзе. Убиты несколько высокопоставленных иранских офицеров и ученых, связанных с иранской ядерной программой.

После некоторой паузы Иран объявил о начале ответных действий, которые получили название «Правдивое обещание 3». В ходе операции были нанесены ракетные удары по десяткам объектов. Позже в результате атаки, писал 5-tv.ru, Иран поразил израильский ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве.