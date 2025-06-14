Израиль ликвидировал всех представителей Ирана в переговорах с Трампом
CNN: Израиль ликвидировал всех представителей Ирана в переговорах с Трампом
Фото: www.globallookpress.com/Ircs
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Об этом заявила журналистка Дана Баш в эфире CNN со ссылкой на слова президента США.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Ирана, участвовавшие в переговорах с Вашингтоном по ядерной сделке, были убиты в результате ударов Израиля. Об этом заявила журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN.
По словам Баш, она напрямую задала Трампу вопрос о судьбе иранской делегации, с которой велись дипломатические консультации.
«Трамп сказал, что люди, с которыми он вел переговоры, мертвы. <…> На мой вопрос о том, были ли они убиты в результате атак Израиля, Трамп саркастично ответил: „Ну не от гриппа же они умерли и не от COVID-19“», — рассказала Баш.
После некоторой паузы Иран объявил о начале ответных действий, которые получили название «Правдивое обещание 3». В ходе операции были нанесены ракетные удары по десяткам объектов. Позже в результате атаки, писал 5-tv.ru, Иран поразил израильский ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве.