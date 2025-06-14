Иран поразил израильский ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве
Al Mayadeen: выпущенная Ираном ракета поразила ядерный центр в Тель-Авиве
Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich
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Удары со стороны ЦАХАЛ также продолжаются, взрывы слышны возле аэропорта Мехрабад в Тегеране.
Выпущенная Ираном баллистическая ракета поразила израильский ядерный исследовательский центр в городе Тель-Авиве. Об этом сообщают журналисты телеканала Al Mayadeen в официальном Telegram-канале со ссылкой на директора центра стратегических исследований и международных отношений Амира аль-Мусави.
«Иранская ракета поразила ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве», — сказано в публикации
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает атаковать объекты в Иране. Издание также отмечает со ссылкой на данные собственного корреспондента, что возле аэропорта Мехрабад в Тегеране прозвучали взрывы.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в Тель-Авиве.