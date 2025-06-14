Иран поразил израильский ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве

Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich

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Удары со стороны ЦАХАЛ также продолжаются, взрывы слышны возле аэропорта Мехрабад в Тегеране.

Выпущенная Ираном баллистическая ракета поразила израильский ядерный исследовательский центр в городе Тель-Авиве. Об этом сообщают журналисты телеканала Al Mayadeen в официальном Telegram-канале со ссылкой на директора центра стратегических исследований и международных отношений Амира аль-Мусави.

«Иранская ракета поразила ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве», — сказано в публикации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает атаковать объекты в Иране. Издание также отмечает со ссылкой на данные собственного корреспондента, что возле аэропорта Мехрабад в Тегеране прозвучали взрывы.

Противостояние двух стран продолжается с 13 июня. Первым «упреждающий удар» нанес Израиль, вскоре были объявлены чрезвычайное положение и мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В рамках операции «Восходящий лев» Тель-Авив обстреливает иранские ядерные и военные объекты, в том числе в Исфахане, Фордо и Натанзе. Убиты несколько высокопоставленных иранских офицеров и ученых, связанных с иранской ядерной программой.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал Израилю «соответствующий ответ» на удары, нарушающие нормы международного права. Корпус стражей исламской революции (КСИР) указал своими целями, в том числе, центры производства ракет и объекты военной промышленности Израиля. Операция Тегерана получила название «Правдивое обещание 3».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в Тель-Авиве.