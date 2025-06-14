Третья волна: Израиль подвергся новому ракетному обстрелу из Ирана
Израиль подвергся новому ракетному обстрелу из Ирана
Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уведомила население о начале третьего этапа ударов.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уведомила население о начале третьего этапа ракетных ударов, наносимых с территории Ирана. Об этом сообщила ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению, часть ракет удалось перехватить средствами противовоздушной обороны, однако несколько снарядов достигли израильской территории.
«За последний час из Ирана в сторону государства Израиль были запущены десятки ракет. Некоторые из ракет были перехвачены. В настоящее время поисково-спасательные силы работают в ряде мест по всей стране, откуда поступили сообщения о падении снарядов», — говорится в официальном сообщении ЦАХАЛ.
На месте задействованы экстренные службы, ведется оценка последствий ударов. Информация о возможных пострадавших уточняется.