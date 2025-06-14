Падения ракет зафиксированы в нескольких населенных пунктах Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich

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Удары пришлись по местному совету Арара и городу Рахат.

В результате ракетной атаки на территорию Израиля в ночь на 14 июня были зафиксированы падения снарядов в нескольких населенных пунктах центральной части страны. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Удары пришлись, в частности, по местному совету Арара и городу Рахат, расположенным в районе Гуш-Дан, в который входит Тель-Авив. Сообщается о взрывах, прогремевших сразу в нескольких крупных населенных пунктах Израиля.

«Одновременно по всей стране, в том числе в Иерусалиме, Беэр-Шеве и Гуш-Дане, слышны звуки взрывов», — сказано в публикации.

Официальные службы на местах уточняют масштабы разрушений и проверяют наличие пострадавших.

В ночь на 13 июня Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. Операция «Восходящий лев» предполагает поражение иранских ядерных и военных объектов. Среди целей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были начальник штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, генерал Голям-Али Рашид, а также президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи и ученый-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, некогда возглавлявший Организацию по атомной энергии. Все они убиты.

В Израиле началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений, страна закрыла свое воздушное пространство. А Иран после некоторого ожидания объявил ответную операцию, которая получила название «Правдивое обещание 3», военные нанесли удары по десяткам целей. Ранее, писал 5-tv.ru, около 300 жителей Израиля были эвакуированы после атаки Ирана.