В Тель-Авиве воют сирены: системы ПВО отражают очередные ракетные удары Ирана
Системы ПВО Израиля отражают новые ракетные удары Ирана по Тель-Авиву
Фото, видео: Reuters/Itai Ron; 5-tv.ru
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Жителей города призывают искать убежища.
Удары со стороны Ирана по Израилю продолжаются. К Тель-Авиву направляются ракеты, во всем городе воют сирены. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Ночное небо озаряется вспышками после взрыва очередной ракеты, на землю летят обломки. Жителей призывают искать укрытия.
«Прямо сейчас Иран снова выпустил баллистические ракеты по Израилю. Мы можем слышать — вот так работает сирена в Тель-Авиве, всех уведомляют, что нужно спрятаться в безопасные места, и вот-вот начнется обстрел», — сообщила внештатный корреспондент Ксения Доманькова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран дважды поразил здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.