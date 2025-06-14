В Тель-Авиве воют сирены: системы ПВО отражают очередные ракетные удары Ирана

Фото, видео: Reuters/Itai Ron; 5-tv.ru

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Жителей города призывают искать убежища.

Удары со стороны Ирана по Израилю продолжаются. К Тель-Авиву направляются ракеты, во всем городе воют сирены. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Ночное небо озаряется вспышками после взрыва очередной ракеты, на землю летят обломки. Жителей призывают искать укрытия.

«Прямо сейчас Иран снова выпустил баллистические ракеты по Израилю. Мы можем слышать — вот так работает сирена в Тель-Авиве, всех уведомляют, что нужно спрятаться в безопасные места, и вот-вот начнется обстрел», — сообщила внештатный корреспондент Ксения Доманькова.

Противостояние Ирана и Израиля продолжается с 13 июня. Первым «упреждающий удар» нанес Тель-Авив, объявил в стране чрезвычайное положение, а затем начал мобилизацию резервистов из критически важных подразделений. Операция «Восходящий лев» нацелена на уничтожение иранских ядерных и военных объектов. Убиты несколько высокопоставленных иранских офицеров и ученых, связанных с иранской ядерной программой.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль получит соответствующую реакцию на нанесенные удары, нарушающие нормы международного права. Ответная операция получила название «Правдивое обещание 3». Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что в числе целей — центры производства ракет и объекты военной промышленности Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран дважды поразил здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.